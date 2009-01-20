T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şovmenlerden Şahan'a ambargo

Mehmet Ali Erbil'in ardından Okan Bayülgen de Sahan Gökbakar'ı programa çıkarmama kararı aldı.

20 Ocak 2009 02:00

Şovmenlerden Şahan'a ambargo "Bu kişi cezalı" diyerek Carkıfelek'te soru olarak sorulmasını yasaklayan Mehmet Ali Erbil'in ardından Okan Bayülgen de Sahan Gökbakar'ı programa çıkarmama kararı aldı.

Recep İvedik filmi 4 milyon 301 bin seyirciyle Türk sinemasının en çok izlenen filmi unvanını koruyan Sahan Gökbakar , üç şovmenden de vetolu . . . İki ay önce Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil , tobleronda Gökbakar'ın ismi çıkınca "Bu kişi cezalı, oyunculuğu da tartışılır. Bir daha soru olarak sormayın" demişti. Erbil'in ardından Okan Bayülgen de , Gökbakar 'ı programına çıkarmadığını açıkladı.

Bunun nedeni olarak Gökbakar'ın Beyaz Show 'a, söz verdiği halde son anda katılmamasını gösteren Bayülgen , şöyle konuştu: "Şöyle bir önerim oldu Beyaz 'a ; eskiden bizi birbirimize düşürürlerdi . Okan ' a çıkmazsak Beyaz'a, Beyaz'a çıkmazsak Okan'a falan gibi bir şey vardı. Şimdi birimize karşı, medya etiği, program etiği dışında davranan kişiyi öbürümüz de çağırmıyoruz

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24