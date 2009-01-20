Şovmenlerden Şahan'a ambargo "Bu kişi cezalı" diyerek Carkıfelek'te soru olarak sorulmasını yasaklayan Mehmet Ali Erbil'in ardından Okan Bayülgen de Sahan Gökbakar'ı programa çıkarmama kararı aldı.



Recep İvedik filmi 4 milyon 301 bin seyirciyle Türk sinemasının en çok izlenen filmi unvanını koruyan Sahan Gökbakar , üç şovmenden de vetolu . . . İki ay önce Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil , tobleronda Gökbakar'ın ismi çıkınca "Bu kişi cezalı, oyunculuğu da tartışılır. Bir daha soru olarak sormayın" demişti. Erbil'in ardından Okan Bayülgen de , Gökbakar 'ı programına çıkarmadığını açıkladı.



Bunun nedeni olarak Gökbakar'ın Beyaz Show 'a, söz verdiği halde son anda katılmamasını gösteren Bayülgen , şöyle konuştu: "Şöyle bir önerim oldu Beyaz 'a ; eskiden bizi birbirimize düşürürlerdi . Okan ' a çıkmazsak Beyaz'a, Beyaz'a çıkmazsak Okan'a falan gibi bir şey vardı. Şimdi birimize karşı, medya etiği, program etiği dışında davranan kişiyi öbürümüz de çağırmıyoruz

