Şovda striptiz de var, komedi de

Burlesk tiyatronun tarihçesi 1840'lara kadar uzansa da, sinemada izleyiciyle buluşması tam 100 yıl sonraya denk düşer. 1946 yılında çekilen 'Hollywood Revels' , fazla egzotik, fazla kışkırtıcı bir dansçının kıvrak danslarıyla dev ekranda yerini alır.



Peki nedir bu 'burlesk'?



Fransızcada 'burlesk' diye bir kelime olmasına rağmen, burlesk sanatı, İtalyancada 'burla' kelimesinden ismini alır. Burla, 'şaka' demektir. Kökeni 19. yüzyıla dayanan bu sanat akımı, bir başka sanat dalı olan vodvili andırmakla beraber, 20. yüzyılda tam karşılığı 'performans sanatı' ya da 'yetişkin eğlencesi' olmuştur.



Kabareyi andıran danslar, kışkırtıcı kostümlerle beden bulurken, erkek izleyicinin kraliçeleri, sahnede en ateşli figürlerle kalpleri fethediyor.



Burlesk sanatıyla günümüzde ilk akla gelen isim, koskocaman bir şarap kadehi içinde neredeyse çırılçıplak dans edip striptiz gösterileri yapan Dita Von Teese'dir. Striptizle paralellik gösteren burleskin amacı izleyicisine pornografik bir şeyler sunmaktan ziyade eğlenceli ancak aynı zamanda kadın bedeninden buram buram yayılan erotizmi de sanatın içine aksettirmektir. Dita, bunu sonuna kadar gerçekleştirirken yine de pornografik bir kadın olarak göze çarpar ve hafızalarda da öyle yerini alır.



Şimdi sıra onlarda



Küçük bir 'burlesk' girizgahından sonra şimdi Londra'ya uzanmanın vakti... Genç nesil burlesk sanatçıları, hem göze hem kulağa hitap etmenin ne demek olduğunu göstermek için her akşam provalarını son sürat gerçekleştiriyor ve gecenin ilerleyen saatlerinde de sahnenin en cilveli ve en alımlı kadınları olarak boy gösteriyorlar.



1950'li yılların kostümlerine göz kırpan kıyafetleri ve aksesuarları, takma kirpikleri, ince topuk ayakabıları, her rengi içinde barındıra makyajlarıyla, alkışların hemen ardından parıldıyorlar, o ahşap sahnenin hemen ucunda... Chrys Columbine (27), Camille O'Sullivan (34), Roxy Velvet (28), Ivy Paige (28), Miss Behave (31), şimdi şovlarıyla dünyanın başını döndürüyor.Herbiri klasik bale veya müzik eğitimi görmüş bu kızların çoğu, iyi birer dansçı ve müzisyen olmanın yanı sıra, cimnastik hareketlerinde de kusursuzlar. Öyle ki, danslarının hemen ilk üç dakikasında buna şahit olmak mümkün.



Kabare döneminin bitmediğine inanan bu genç kadınlar, kimi zaman bir trapezin üzerinde, kimi zaman bir kuş kafesinin içinde bile dans ediyor.



Şovlarının içinde striptiz de var, komedi de. Onları çok seksi bulan da var, sıradan da. Ama bıraktıkları ilk etki, kesinlikle 'inandırıcı' oldukları...