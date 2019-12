Şov devam ediyor

T24 - The Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin ölümünün üzerinden 18 yıl geçti.







Freddie Mercury bundan 18 yıl önce yaşamını yitirdiğinde hayranları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı... Gerçekten de Mercury'den sonra yaşamıyla, sahnedeki duruşuyla, şarkılarının özgünlüğüyle onun gibi bir rock yıldızı daha görmedi dünya.

Mercury, Farsi ve Güney Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak, zamanın İngiliz kolonisi olan Zanzibar adasında doğmasından 1991'de yaşamını yitirmesine kadar hayatı hep tutkuyla yaşadı. Bu tutku müziğine de yansıdı.

Freddie Mercury, bir rock yıldızı olarak sahnedeki duruşu, şovu, pek çok kişi tarafından hala dünyanın en güçlü vokali olarak anılan sesi, Queen'i sırtlanarak, aydınlatan, Opera ile Rock müziği harmanlayarak yeni bir müzik anlayışı ile dünyayı kasıp kavurması ile tanındı.

Mercury, geniş kitlelerce rock müziğin en büyük vokalistlerinden biri olarak kabul edildi. Mercury çok özel bir sese sahipti. Normal konuşma sesi bariton aralığında olmasına karşın şarkı söylerkenki sesi tenor idi. Kaydedilmiş vokal aralığı yaklaşık dört oktav idi. Vokal aralığa ilaveten Mercury teknik olarak zor şarkıları da çok güçlü bir sesle yorumlamıştır. Ancak, ses tellerindeki nodüllerden rahatsız olması nedeniyle (ameliyat olmayı reddetmiştir) pek çok konserinde yüksek notaları düşürmüştür. Mercury hiç formal vokal eğitimi almadığını söylemiştir.

Freddie Mercury'nin söylediği "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions" ve "Crazy Little Thing Called Love", "Show Must Go On" gibi pek çok parça yıllarca içinde uluslararası hit şarkılara dönüştü. Sahnedeki ve ne kadar bahsetmekten hoşlanmasa da, özel hayatındada farkılılıklar, eşcinselliğini gizlememesi ve o yıllarda sahip olduğu dış görünüş ile ne kadar komplike bir özgüvene ve cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya müziğiyle ve Queen ile hissettirdi.

1991 senesinde AIDS'in getirdiği komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiğinde ölümü bu hastalık hakkında toplum bilincinin arttı. Aradan geçen 18 yıla rağmen Mercury'nin parçaları bugün hala milyonlarca insan tarafından dinleniyor.