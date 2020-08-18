Southampton'dan onay gelirse Lemina transferi bu hafta açıklanacak

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan olay gelmesi halinde, 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak sarı-kırmızılılarda geçiren Lemina, İstanbul'dan ayrılmadı.

Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.