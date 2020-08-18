T24 LogoT24 Logo
Spor

Southampton'dan onay gelirse Lemina transferi bu hafta açıklanacak

18 Ağustos 2020 10:30

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan olay gelmesi halinde, 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. 

Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak sarı-kırmızılılarda geçiren Lemina, İstanbul'dan ayrılmadı.

Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ETİKETLER

southamptonmario leminagalatasaraytransferfatih terim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24