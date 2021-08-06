South Park yaratıcıları, yeni sezonlar ve filmler için 900 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

South Park serisinin yaratıcıları, ABDli medya devi ViacomCBS ile gelecek sezonlar ve filmler için 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, South Park yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, Comedy Central kanalı için serinin yeni bölümlerini çekecek. Bölümlerin yanı sıra South Park’ın geri dönüş filmleri de yapılacak.

2027’ye kadar sürecek anlaşma altı sezon dizi ve 14 filmi kapsıyor.

South Park, 1997’de çıkmıştı. Çizgi dizi kısa zaman sonra kara mizahıyla çok sayıda hayran toplamıştı.