South Park dizisine ‘Peygamber’ uyarısı

T24 - ABD’de bir Müslüman internet sitesi, South Park isimli çizgi dizinin Hz. Muhammed’e hakaret içerdiği gerekçesiyle dizinin yaratıcılarını uyardı.



RevolutionMuslim.com sitesinde yer alan yazıda, “Dizinin yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker’ın yaptıkları aptalca. Bu şovu yayımladıkları için onların sonu da muhtemelen Theo Van Gogh’unki gibi olacak” denildi. Sitede, İslamiyet’i, kadına şiddetin hoş görmekle suçlayan bir film yaptığı için 2004 yılında bir kökten dinci militan tarafından öldürülen Theo Van Gogh’un resmi de yayımlandı.



İnternet sitesinde ayrıca, Parker ve Stone’un ABD’deki malikanelerinin ayrıntılı çizimlerinin ve adreslerinin yer aldığı makaleye yer verildi. Çizgi dizi, uyarının ardından yayınlanan bölümünde ekrana “SANSÜR” yazısıyla çıktı ve Hz. Muhammed’in adının geçtiği yerler bip sesiyle kapatıldı. Bu bölümde de İsa porno film izlerken ve Buda kokain içerken gösterildi.





Adres bile verdiler



RevolutionMuslim isimli grubun başkanı Yunus Abdullah Muhammed, yapımcıların evlerinin adresini vererek onları hedef haline getirdikleri iddiasına karşı çıktı. Muhammed, “Biz kimseye ‘evlerine gidin, şiddet eylemi yapın’ demiyoruz” dedi. South Park yapımcıları daha önce de siyasetçi, ünlü kişileri hedef alan bölümleriyle tepki çekmişti.





