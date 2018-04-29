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BBC Türkçe

Soundgarden ve Audioslave solisti Chris Cornell 52 yaşında hayatını kaybetti

Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti olarak tanınan ABD'li müzisyen Chris Cornell, 52 yaşında hayatını kaybetti. Cornell'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti olarak tanınan müzisyen Chris Cornell, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Chris Cornell'in temsilcisi Brian Bumbery, yaptığı açıklamada sanatçının ölümünün 'ani ve beklenmedik' olduğunu söyledi.

Bumbery ayrıca ailenin tıp uzmanlarıyla Cornell'in neden hayatını kaybettiğine yönelik iletişim içinde olduğunu ve mahremiyet talep ettiklerini söyledi.

Cornell, Soundgarden ile ABD'nin Detroit şehrinde Çarşamba akşamı düzenledikleri konserden sonra hayatını kaybetti.

Müzik hayatına solo albümleriyle devam eden Cornell, bu yıl içinde 'The Promise' adındaki şarkısını yayımlamış, Soundgarden ile yeni bir albüm yapmak üzere olduklarını duyurmuştu.

2006 yılında James Bond filmi olan 'Casino Royale' için yaptığı 'You Know My Name' şarkısı ile büyük ses getirmişti.

20 Temmuz 1964 doğumlu olan Cornell, dört solo albüm yaptı.

1984 yılında kurulan Soundgarden ile altı stüdyo albümü yaptılar.

2001 yılında ise rock müzik grubu Audioslave'e solist olarak katıldı, grup 2007 yılında dağıldı.

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