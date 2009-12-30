Soul Kitchen 1 Ocak'ta vizyonda

T24 -

Senaryosu Fatih Akın ve Adam Bousdoukos'a ait olan filmin konusu, Zinos (Adam Bousdoukos) resteranında sunduğu özensiz ve ucuz yemeklerden para kazanamadığı için başı derde girdiği bir dönemde "star" bir ahçıyı işe alarak (Birol Ünel) nasıl yeni müşteri kütlesine kavuşuğunu son derece esprili bir dille anlatıyor.Başrollerini Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu ve Birol Ünel'in paylaştığı film Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü kazanan film, Cannes Film Festivali'ne yetişemediği için gösterimi yapılamadı.