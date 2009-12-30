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Kültür-Sanat

Soul Kitchen 1 Ocak'ta vizyonda

Fatih Akın'ın yeni filmi "Soul Kitchen/Aşka Ruhunu Kat" 1 Ocak'ta vizyona giriyor.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Fatih Akın'ın yeni filmi "Soul Kitchen/Aşka Ruhunu Kat" 1 Ocak'ta vizyona giriyor.


FİLMİN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ


FATİH AKIN'IN VEDA FİLMİ


Senaryosu Fatih Akın ve Adam Bousdoukos'a ait olan filmin konusu, Zinos (Adam Bousdoukos) resteranında sunduğu özensiz ve ucuz yemeklerden para kazanamadığı için başı derde girdiği bir dönemde "star" bir ahçıyı işe alarak (Birol Ünel) nasıl yeni müşteri kütlesine kavuşuğunu son derece esprili bir dille anlatıyor.

Başrollerini Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu ve Birol Ünel'in paylaştığı film Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü kazanan film, Cannes Film Festivali'ne yetişemediği için gösterimi yapılamadı.

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