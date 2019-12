-Sothebys'den 200 milyon dolarlık sanat eseri satışı NEW YORK (A.A) - 03.11.2011 - 20. yüzyılın önemli sanatçılarından Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Naziler tarafından çalınan ve geçtiğimiz günlerde sahibinin varisine iade edilen manzara resmi, dünyanın önde gelen müzayede şirketlerinden Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada 40,4 milyon dolara alıcı buldu. Klimt'in 1915 yılında yaptığı ''Litzlberg on the Attersee'' adlı tablosu 25 milyon dolarlık bir fiyat beklentisiyle satışa sunulmuştu. Batı Avusturya'daki Attersee gölünü konu alan ve ilk olarak ünlü Klimt koleksiyoncusu Viktor Zuckerkandl tarafından satın alınan tablo, Zuckerkandl'ın 1927 yılındaki ölümünün ardından kardeşi Amalie Redlich'e kalmış, 1941 yılında Polonya'daki Lodz gettosuna sürülen Redlich'in sanat koleksiyonuna Naziler tarafından el konmuştu. Salzburg Modern Sanat Müzesi, eseri yaz aylarında resmi sahibinin torunu George Jorisch'e iade etmişti. Sotheby's müzayedesinde, Klimt'in tablosunun yanı sıra ünlü ressam Pablo Picasso'nun ''L'Aubade'' isimli yağlıboya resmi 23 milyon dolara, Fransız izlenimci Gustave Caillebotte'un ''Le pont d'Argenteuil et la Seine'' adlı eseri 18 milyon dolara, Rusya doğumlu Art Deco akımı temsilcisi Tamara de Lempicka'nın eseri ''Le reve (Rafaela sur fond vert)'' de 8,5 milyon dolara alıcı buldu. Müzayedenin en ilgi çeken parçalarından biri olması beklenen Henri Matisse'in bronz heykeli ''Nu de dos'' ve aynı serideki üç diğer eser ise açık artırmaya son anda çıkarılmazken, eserlerin gizli bir alıcıya açıklanmayan bir miktara satıldığı bildirildi.