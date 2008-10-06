Sotheby's Osmanlı eserlerini 'kaynak göstererek' satıyor

Kanuni'nin en ünlü tasvir portresi satılıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sotheby’s Müzayede Şirketi, 8 Ekim’de düzenleyeceği müzayedede, Anadolu kökenli bazı eserleri satışa çıkarıyor. Milliyet'in haberine göre daha önce müzayedede satışa çıkardığı eserlerin kaynağını gizli tutan Sotheby’s, bu kez, müzayedenin kataloğunda eserlerin hangi medeniyete ait olduklarını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, “Sotheby’s, eserlerin menşeini yazarak aslında bakanlığımıza ‘Bu eserler sizin, gelin alın’ davetiyesi gönderdi” dedi. Sotheby’s, “İslam Dünyası Sanatı Müzayedesi”nde pek çok kıymetli kılıç, buhurdanlık, vazo, kalkan, mobilya, halı ve kilimi, el sanatı eserlerini açık artırmayla satışa sunacak.Yasal olmayan yollardan yurtdışına giden ve müzayedelerde açık artırmaya sunulan eserlerin tespit edilmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, el koyma ya da müzayededen çektirebilme yetkisi var. Özellikle çalıntı olduğu tespit edilen eserlere Interpol aracılığıyla el konulabiliyor. Bu müzayedede de Anadolu, özellikle de Osmanlı kökenli pek çok eser yer alıyor.Daha önce Türkiye’den yurtdışına yasal olmayan yöntemlerle çıkarılan ve satışa sunulan eserlerin tespit edilmesi nedeniyle bakanlık bu konuda hassas davranıyor ve tüm müzayedeleri yakından takip ediyor. Bakanlık yetkilileri, 8 Ekim’de yapılacak müzayedede satışa sunulacak eserleri de incelediklerini bildirdi.