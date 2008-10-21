Sotheby's 'İstanbul Panoraması'nı satıyor

İngiltere'nin dünyaca ünlü müzayede salonu Sotheby's, 207 yıl önce Londra'nın en ünlü meydanlarından biri olan Leicester Square'de sergilenen İstanbul’un suluboya tablosunu satışa çıkarıyor.Dünyanın en ünlü müzayede salonlarından Londra Sotheby’s, 1801 yılında Londra'da sergilenen ilk suluboya eser olan ‘İstanbul Panorama'yı' 2 asır sonra satışa çıkardı. 1797 yılında Galata Kulesi'nden bakılarak çizilen ve 8 parçadan oluşan Henry Aston Barker’a ait olan eser, 6 metre uzunluğunda. 30 bin sterline alıcı bulması beklenen eserin dünyanın en iyi panoraması olduğunu söyleyen Sotheby's yetkilisi Richard Fattorini, eserin İstanbul'da çizildikten sonra 1800'lerde Türkiye'den Londra'ya getirildiğini belirtti. Suluboya eserin koleksiyoncular için eşsiz niteliği taşıdığını ifade eden Fattorini, İstanbul Panaroma’nın Türk bir koleksiyoncu tarafından alınmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.Sotheby's aynı gün tarih, turizm ve macera yazarlarının önemli koleksiyonlarını da satışa sunuluyor. Müzayedede Osmanlı dönenime yaşantısını fotoğraflarla anlatan katalogda yer alıyor. Tamamen renkli fotoğrafların yer alığı Le Hay'e ait olan Osmanlı dönemi yaşantısı ve kıyafetlerinin yer aldığı resimlerin bulunduğu kitabın 50 bin sterline (yaklaşık 115 bin YTL) alıcı bulması bekleniyor.Sotheby's sorumlusu Fattorini, kitabın, Osmanlı dönemi yaşantısını renkli resimlerle anlatan kapsamlı tek ve eşsiz bir eser olduğunu ifade etti. Satışa çıkarılacak kitaplar arasında Nicolay de Nicolas'a ait Türk gelenek ve göreneklerini resimlerle anlatan çok özel başka bir eser daha yer alıyor. 13 Kasım’da yapılacak müzayedede, Yunan tarihine ait kitap koleksiyonları da açık artırmaya sunulacak. Fattorini, en eşsiz koleksiyonların ilk kez meraklılarının karşısına çıkacağını ifade ederek, toplam satıştan 900 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 700 bin YTL) toplanmasını beklediklerini söyledi.