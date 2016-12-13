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Spor

Şota'dan Beşiktaş'a uyarı: Hapoel Beer Sheva çok tehlikeli takım

Maccabi Tel Aviv teknik direktörü Şota Arvaladze, Beşiktaş'ın rakibinin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi

13 Aralık 2016 12:00

Şota Arveladze, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer Sheva hakkında bilgi verdi.

Lig TV'ye bağlanan Şota'nın açıklamaları şu şekilde: "Hapoel zor bir takım, güçlü bir ekip fiziksel olarak. Duran toplarda acayip etkililer. Maçı hiç bırakmayan, organize olan defansif bir takım. Duran toplarda çok etkili bir takım.

Kanatları iyi kullanan uzun boylu futbolculara sahip bir takım. Şenol hocayla konuştum, aradı. Zorlu bir eşleşme olacak, rahat geçemeyiz turu. İyi bir maç bekliyorum. Beşiktaş kadar kaliteli bir takım değil ama dikkat edilmesi gereken bir takım."

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