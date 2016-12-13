Şota'dan Beşiktaş'a uyarı: Hapoel Beer Sheva çok tehlikeli takım

Şota Arveladze, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer Sheva hakkında bilgi verdi.

Lig TV'ye bağlanan Şota'nın açıklamaları şu şekilde: "Hapoel zor bir takım, güçlü bir ekip fiziksel olarak. Duran toplarda acayip etkililer. Maçı hiç bırakmayan, organize olan defansif bir takım. Duran toplarda çok etkili bir takım.

Kanatları iyi kullanan uzun boylu futbolculara sahip bir takım. Şenol hocayla konuştum, aradı. Zorlu bir eşleşme olacak, rahat geçemeyiz turu. İyi bir maç bekliyorum. Beşiktaş kadar kaliteli bir takım değil ama dikkat edilmesi gereken bir takım."