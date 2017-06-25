Şota, Beşiktaşlı oyuncunun peşinde!

Geçmişte Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa gibi takımları çalıştıran Şota Arveladze'nin, Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'e talip olduğu iddia edildi. Babel'i isteyen teknik adam, daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırırken Hollandalı futbolcunun hocalığını yapmıştı.

Gürcü teknik adam, kısa zaman önce 1.5 yıllığına Özbekistan'ın Pakhtakor takımı ile anlaşma sağladı. Kulübe gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan 44 yaşındaki Gürcü çalıştırıcının ilk büyük hedefinin Beşiktaşlı Ryan Babel olduğu öne sürüldü.

Oyuncunun performansından memnun olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ve takımda mutlu olduğunu sıklıkla dile getiren 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun cevabının ne olacağı ise merak konusu.