Sosyoloji kitabından Karl Marx çıkarıldı, Kutlu Doğum Haftası anlatıldı!

Müfredata dair tartışmalar devam ederken, lise Sosyoloji kitabından Karl Marx’ın çıkarıldığı ortaya çıktı. Toplumsal Kurum Olarak Dinin İşlevleri metninde ise ‘FETÖ’ projesi olduğu iddia edilen Kutlu Doğum Haftası’na değinildi.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; 2016-2017 yılında okutulan sosyoloji kitabında bu bölümde sırasıyla Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber anlatılırken; 2017 - 2018 yılında okutulacak olan kitapta ise Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber ve Le Play anlatılıyor. Karl Marx’ın kitaptan çıkarılmasının sebebi ise henüz bilinmiyor.

Ders kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkarılması da büyük tartışmalara neden olmuştu.

Kutlu Doğum Haftası

Yine sosyoloji kitabının Toplumsal Kurumlar ünitesinde bulunan Din Kurumu, İşlevleri ve Önemi bölümünde bulunan Toplumsal Kurum Olarak Dinin İşlevleri metninde 'FETÖ' projesi olduğu iddia edilen Kutlu Doğum Haftası’na değinildi. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Din, etki alanı bakımından boş zamanı değerlendirme, seyahat ve dinlenme fonksiyonuna sahiptir. Kutlu Doğum Haftası kutlamaları, anma törenleri, mistik ve tasavvufi toplantılar, dini ve mukaddes yerlerin ziyaret edilmesi vb. dini sosyal faaliyetlerdir.”

Kutlu Doğum Haftası’nın FETÖ projesi olduğu iddia edilmiş ve AKP’liler tarafından iptali istenmişti. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in projeye sahip çıkmasının ardından yine AKP’liler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.