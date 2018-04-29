T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Sosyolog Şerif Mardin hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli sosyologlarından Prof. Dr. Şerif Mardin 90 yaşında hayatını kaybetti. Mardin özellikle Türk modernleşmesi, Jön Türkler, Osmanlı'nın son dönemindeki siyasi gelişmeler, siyaset ve din sosyolojisi üzerine çalışmalarıyla biliniyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'nin en önemli sosyologlarından Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye ve yurtdışında birçok üniversitede akademik görev yapmış olan Mardin özellikle Türk modernleşmesi, Jön Türkler, Osmanlı'nın son dönemindeki siyasi gelişmeler, siyaset ve din sosyolojisi üzerine çalışmalarıyla biliniyordu.

Şerif Mardin'in cenazesi yarın İstanbul'daki Yeniköy Camii'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

1927 yılında doğmuş olan Mardin, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı.

Lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler bölümünde alan Mardin, yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptı.

Mardin doktorasını Stanford Üniversitesi'ndeki Hoover Enstitüsü'nde Jön Türkler'in siyasi fikirleri üzerine yazdığı tezle tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl hocalık yapan Şerif Mardin, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı.

Bir dönem yeniden ABD'de yaşayan Mardin, sonrasında Türkiye'ye dönerek çalışmalarına Sabancı Üniversitesi'nde devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeProf DrMardinTürkJön Türkler OsmanlıYeniköy CamiiGalatasaray LisesiABDStanfordSiyasal BilimlerJohns HopkinsHoover Enstitüsü Jön TürklerBoğaziçiBilimler FakültesiDekanlığınıSosyoloji Bölümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24