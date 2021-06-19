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Dünya

Sosyolog Gözde Güran, Amerikan Sosyoloji Birliği tarafından "En İyi Tez" dalında ödüle layık görüldü

19 Haziran 2021 10:36

T24 Haber Merkezi

Sosyolog Gözde Güran, "Brokers of Order: How Money Moves in Wartime Syria" (Düzenin Aracıları: Savaşın sürdüğü Suriye'de para nasıl el değiştiriyor?) başlıklı teziyle Amerikan Sosyoloji Birliği(ASA) tarafından ödüle layık görüldü. 

Güran, 2021 ASA Ödülleri'nden "En İyi Tez" dalında ödül kazandı.

Güran Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ASA ödül komitesine bu güzel takdirleri için minettarım. Bu araştırmayı mümkün kılan Lübnan'daki ve Türkiye'deki tüm Suriyeli muhataplarım ve işbirliği yaptığım insanlar aklımda" yazdı.

Güran, Princeton'daki tez komitesine de teşekkür etti. 

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