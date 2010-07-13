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Yaşam

Sosyetik yankesiciler yakalandı

İstanbul’da gittikleri lüks mekanlarda sandalyeye ceket asarak diğer müşterilerin cüzdanlarını çalan ve bu paralarla sefa süren iki kişi yakalandı.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul’da son model otomobil ve 5 bin Euro değerinde Vertu telefon ile müşteri gibi gittiği sosyete barlarında cüzdan ve kredi kartı hırsızlığı yapan iki kişi yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlıların cüzdanları çaldıktan sonra içinden kredi kartlarını alıp tekrar yerine koydukları, böylece mağdur fark etmeden binlerce liralık harcama yaptıkları öğrenildi.


3 aydır devam eden takibin ardından sosyetenin gittiği barlarda hırsızlık yapan kişileri yakalamak operasyon yapan polis, Bayram A. (38) ile Muhittin D.’nin (39) kimliklerine otomobillerini satıp yeni bir araç aldıklarında ulaştı. Son aldıkları otomobilin plaka bilgileri doğrultusunda Kartal’da bir adrese baskın yapan ekipler, 28 sabıkalı Bayram A. ile 13 sabıkalı Muhittin D.’yi gözaltına aldı. Zanlıların aynı yöntemle 3 Mart’ta Bebek’teki Lucca Bar’da Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Baş’ın nakit 1300 lirası ile kredi kartıyla Armani ve Gucci’ten alış veriş yaparak 8 bin lirasını çaldığı da ortaya çıktı.


Sandalyeye ceket asıyorlar


Güvenlik kameralarında zanlıların, müşteri gibi içeri girdikten sonra büyük bir rahatlık içinde oturup sipariş verdikleri görüldü. Daha sonra zanlılardan Bayram A.’nın ceketini oturduğu sandalyenin arkasına astığı, bir süre sonrada ona bitişik olarak asılan kurbanın ceketine sanki kendi ceketiymiş gibi el atarak cüzdanı çaldığı tespit edildi. Çaldığı cüzdanı sanki kendi cüzdanıymış gibi inceleyen, içinden kredi kartı ve nakit paraları alan zanlıların daha sonra cüzdanı aldıkları cekete geri koydukları öğrenildi.  Zanlıların çalıntı kredi kartları ile binlerce liralık harcamaya yaptıkları ve lüks yaşantılarına devam ettiği öğrenildi. Polis pek çok lüks mekanda hırsızlık yapan zanlıların bazen gelen hesabı az önce çaldıkları kredi kartı ile ödediklerini ve kurbandan önce oradan ayrıldıklarını tespit etti.  Bayram A. ile Muhittin D., polisteki işlemleri bittikten sonra sevk edildikleri İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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