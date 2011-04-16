Sosyetik tazminat

T24- Ameliyat sırasında vücudunda unutulan elyaf nedeniyle ikinci bir operasyon geçiren Arzu Banu Erkal 10 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan’ın kızı Arzu Banu Erkal, 2001 yılında ‘over kist’ (yumurtalık kisti) teşhisiyle İstanbul’da ünlü bir hastanede doktor E.E. tarafından ameliyat edildi. Ancak ağrıları sürdü. Doktoru ameliyat sonrası bu tür ağrıların normal olduğunu söyledi. Ağrıları artınca Erkal 2002 yılında başka ünlü bir hastaneye gitti. Çekilen filminde Erkal’ın vücudunda ameliyat sırasında unutulmuş 4 adet ‘tel elyaf’ şeklinde yabancı cisim tespit edildi ve hemen ameliyatla alındı.

Radikal gazetesinin haberine göre, Erkal, ilk ameliyatını yapan doktor E.E. hakkında Şişli Asliye Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Erkal, ikinci ameliyat sonrası özel hemşire tuttuğunu, hastanede gerek eski bakan kızı olması gerekse Lions kulübü başkanı olması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi geldiğini, konuklarına yaklaşık 747 liralık ikramda bulunduğunu belirtti. Erkal “olay nedeniyle acılar çektiğini, derin dikiş izleri yüzünden görüntüsünün, beden ve ruh sağlığının bozulduğunu, kulüp başkanı olarak yaptığı işlerden uzak kaldığını” belirterek 50 bin TL manevi, 3 bin TL de maddi tazminat talebinde bulundu.

Davalı doktor ise ameliyatta pamuk unutulmadığını belirterek, “Pamuk elyafı için iki ihmal var. Ya patolojiden alınan nesne incelemek için götürülürken dışarıdan sızmıştır. Ya da inceleme anında mikroskop lamı üzeri silinirken pamuk elyafı kaçmıştır” dedi. İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp ve Yüksek Sağlık Şûrası da doktor ihmali bulunmadığı yönünde raporlar verince mahkeme davayı reddetti. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin gündemine taşındı. Doktor kusurlu bulunarak yerel mahkeme kararı bozuldu. Ancak yerel mahkeme ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Kurul çarşamba günü, yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılama istedi.

Gazlı bezin kalan kısmı

Arzu Banu Erkal’ın avukatlığını üstlenen eşi Osman Erkal, “Aslında unutulan gazlı bezdir. Ancak vücut bu gazlı bezin bir kısmını eritince geriye elyaflar kalmıştır” dedi.

Benzer kararlar var

Ameliyat sırasında vücutta yabancı cisim unutulmasına ilişkin çok sayıda dava var. Bu davalarda, hastaların tazminat kazandığı görülüyor, ancak kazanılan miktarlar daha düşük, çoğu Arzu Banu Erkal kadar şanslı değil. Örneğin, 1992 yılında İstanbul’da safrakesesinden ameliyat olan bir hastanın karın boşluğunda unutulan gazlı bez, tam 10 yıl sonra çıkarıldı. Hasta, yaşadığı ağrı ve benzeri sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 30 bin TL manevi tazminat istedi. 2007’de biten yargı sürecinde hastaya ‘idarece kusurlu yürütülen sağlık hizmeti’ nedeniyle 30 bin TL tazminatın faiziyle ödenmesine karar verildi.

Samsun’da özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan Ayten Birinci’nin de karnında gazlı bez unutuldu. Birinci’nin gazlı bez nedeniyle iltihap kaplayan bağırsaklarından 40 santim kadar alındı. Hasta, doktorlar hakkında 302 bin YTL’lik tazminat davası açtı.

Bilirkişi raporunda “Yabancı cisim, gazlı bez unutulması yaklaşık binde 1 ve 3 binde 1 görülmektedir. Cerrahi işlemler sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlar sonradan yapılan ameliyatla ortadan kaldırılmış olup mesleki açıdan bir hata saptanmamıştır” denildi. Yargılama halen devam ediyor.



