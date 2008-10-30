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Sosyetik Halloween

Cadılar Bayramı partisine katılan ünlü simalar, kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu.

30 Ekim 2008 02:00

Cadılar Bayramı partisine katılan ünlü simalar, kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu.
Gecenin en dikkat çeken ismi Noella oldu. Erkeklerin gözünü alamadığı Noella, seksi kıyafetiyle taksiye binip uzaklaştı.

Önceki akşam Hotel Les Ottoman'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katılan ünlü simalar, kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu."101 Dalmaçyalı" filminde Glenn Close'un canlandırdığı Cruella De Vil karakterine bürünen Eda Taşpınar, Meksikalı
ünlü ressam Frida Kahlo'yu anımsatan kıyafetiyle Tuba Ünsal, sepetinde elma taşıyan Kırmızı Başlıklı Kız Arte Tahir, Roma İmparatoru Altuğ Başar, seksi bir iblis olan Noella mini kırmızı elbisesiyle Yasemin Kozanoğlu, partinin dikkat çeken isimleriydi.

Hande Yener'in eski sevgilisi Arda Can, ilginç kıyafeti ve aksesuvarıyla dikkat çekti.

Eda Taşpınar, "101 Dalmaçyalı" filminden fırlamış gibiydi.

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