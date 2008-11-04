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Sosyeteye bıldırcın ziyafeti

Nurettin Hasman, av sezonunda vurduğu 800 bıldırcınla Nişantaşı’ndaki Komşu Kebap’ta mangal partisi verdi.

04 Kasım 2008 02:00

Nurettin Hasman’ın avladığı bıldırcınların tüyleri, sevgilisi Eda Taşpınar’ın kıyafetlerini süslemişti... Bu kez ise av sezonunda vurduğu 800 bıldırcınla yakın arkadaşlarına mangal partisi verdi. Hasman, hazırlıklarla da bizzat ilgilendi.

Nişantaşı önceki gün Nurettin Hasman ve Eda Taşpınar’ın verdiği bıldırcın partisine koştu. Nurettin Hasman, av sezonunda özellikle Trakya bölgesinde vurduğu 800 bıldırcınla yakın arkadaşlarına Nişantaşı’ndaki Komşu Kebap’ta mangal partisi verdi.

Hasman’ın geleneksel hale getirdiği partiye, cemiyet hayatının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Hasman ve Eda Taşpınar parti öncesi içkileri kendi cipleriyle mekâna getirdi. Komşu Kebap’ın sahibi Kemal Koç da, partinin iyi geçmesi için titizlikle hazırlık yaptı.

Hasman mangal başında

Parti için mekânın bahçesine iki büyük mangal kuruldu. Hasman ve sevgilisi Taşpınar, davetlileri kapıda karşılayıp oturacakları yerleri gösterdi. Hasman da, zaman zaman mangalın başına giderek aşçılara yardımcı oldu.

Özel bir sosla pişirilen bıldırcınlardan yemek istemeyen misafirlere farklı yemekler ikram edildi. Dostlarına bıldırcın ziyafeti çeken Nurettin Hasman, misafirlere kısa ve esprili bir de konuşma yaptı.

Davetliler uzun emeklerle avlanıp ikram edilen bıldırcınlar için Nurettin Hasman’ı alkışlayarak teşekkür etti. Partiye Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, eşi Hayal Beyazıt’la katıldı.

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