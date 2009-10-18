Sosyetede 'dayakçı' boşanma davası

Alarko Holding ortaklarından Leyla Alaton, 30 Mayıs 1998 tarihinde evlendiği 11 yıllık eşi fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli’den boşanmak için, avukatları aracılığıyla Sarıyer Aile Mahkemesi’ne başvurdu.



Dayak ve mesaj



Evliliğini bitme noktasına getiren nedenlerden birinin eşinden gördüğü şiddet olduğunu kaydeden Leyla Alaton, dilekçesinde geçen 13 Haziran gecesi konsere gitme teklifini kabul etmeyen eşinden gördüğü şiddete de yer verdi.



Saygın bir ailenin mensubu olarak hayatı boşunca böyle bir muameleye maruz kalmadığını ve bu nedenle şok yaşadığını belirten Alaton, eşinin elinden banyoya kaçıp kendini kilitleyerek kurtulduğunu belirtti. Banyoda ağlarken kocasının cep telefonunun orada olduğunu fark ettiğini belirten Leyla Alaton, telefonda B. isimli birinin, “Müsait olunca beni ara” şeklinde mesajını gördüğünü, aynı numara ile çok sayıda görüşme tespit ettiğini de kaydetti. Alaton, eşinin 26 Haziran 2009 günü Moda’daki bir eve gittiğini tespit ettiğini belirterek söz konusu evin Burcu Perçin adlı 30 yaşındaki ressama ait olduğunu ifade etti.



1.5 milyon TL tazminat



Leyla Alaton, babası İshak Alaton’un kanser tedavisi için ABD’ye gittiğinde eşinin kendisine destek olmadığını da belirtti. Alaton, dilekçesinde velayetlerinin kendisine verilmesini istediği Efe Eros (10) ve Alp Atlas (8) için aylık toplam 7 bin TL nafaka ile kişilik haklarının zarar görmesi nedeniyle kendisi için de 1.5 milyon TL manevi tazminat talep etti.



‘Kıskanç, dayakçı ve sadakatsiz’



Leyla Alaton, boşanma dilekçesinde şunları belirtti:





Eşim Mehmet Günyeli, evliliğimizin ilk günlerinden itibaren aşırı kıskanç ve baskıcı bir tutum sergiledi.



Bu tutumuyla beni başarılı olduğum iş çevresinden uzaklaştırdı.



Bir erkekle bile iş yemeğine katılmama katlanamadı.



Yasaklamaları nedeniyle cemiyette saygınlığı olan pek çok kişiyle görüşemedim.



Ailemi koruma adına eşimin tüm bu davranışlarına katlandım.



Eve istediği saatte gelip gitti.



Son olarak benim ve ailem için önemli olan bir yakınımın oğluna düzenlenen “13 yaş töreni”ne (Musevi erkek çocuklarının erkekliğe giriş töreni) katılmayarak herkesin dikkatini çekti.



‘Mehmet Bey’le aynı galeride çalışıyoruz’



Ressam Burcu Perçin, yuva yıkan kadın iddialarıyla ilgili olarak, “Mehmet Bey ile aynı sanat galerisinde çalışıyoruz. Bu nedenle bir samimiyetliğimiz var. Ben Mehmet Bey’in kızıyla arkadaşım ve sürekli görüşüyoruz. Şok içindeyim. Leyla Hanım neden böyle bir duyguya kapıldı anlamış değilim. Bu konunun muhatabı değilim. Ben bu tür haberlerle değil, sanat haberleri ile basının gündemine gelmek istiyorum. Galeriden beni arayarak durumu bildirdiler. Duyunca şoke oldum. Neden benim adımı vermiş, anlamış değilim” dedi.



"Eşimin psikolojik sorunları var"



Telefonla görüştüğümüz Mehmet Günyeli şunları söyledi: “Böyle bir boşanma davası söz konusu değil, adliyeye intikal etmiş böyle bir müracaatımız da yok.



Eşimin, ailevi sorunlar nedeniyle son dönemlerde psikolojik sorunları var, zor dönemler geçiriyor. Burcu Hanım ile aynı galeriyi paylaşıyoruz, ortak sergiler yaptık. Burcu Hanım’ın adının böyle bir şeye karışması beni üzer.”