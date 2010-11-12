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Yaşam

'Sosyete pazarı'nı özleyenlere müjde!

İstanbul'da "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, beş yılın ardından tekrar açıldı.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul'da "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, beş yılın ardından tekrar açıldı. Vatandaşlar uzun süre sonra pazarın açılmasından mutlu; esnaf ise bayram öncesi umutlu...

 
Sanatçıların, ünlü isimlerin alışveriş yaptığı, ünlü "Ulus Sosyete Pazarı" bu kez Ortaköy'deki yeni yerinde kuruldu.

Pazar, Dereboyu Caddesi'nde yer alıyor ve düzenli tezgâhlar sayesinde alıcılar sokak sokak dolaşmıyor.

Otoparkı ve geniş alanı ile müşterilerine daha kaliteli hizmet verecek olan pazardan esnaf da umutlu.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle satışların iyi gittiğini söyleyen esnaf, pazarın bayramın üçüncü günü de açık olacağını belirtiyor.

Ancak eski pazarı unutmayanlar da var. Bazı müşteriler işte bunlardan şikayetçi: "Eski maller yok, fiyatlar farklı ve esnaf az..."

Ulus Pazarı beş yıl önce kapatıldığında esnafı pek çok eylem yapmış, kampanyalar düzenlemişti.     

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