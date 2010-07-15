-''SOSYETE MEDYUMU''NUN CESEDİ BULUNDU ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Başkentte ''sosyete medyumu'' olarak tanınan ve bir yıl önce ortadan kaybolan kuaför Mehmet Toprak'ın, ortağı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz 2009'da gece telefonla arandıktan sonra ortadan kaybolan kuaför Mehmet Toprak'ın, ortağı Ümit B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Yoğun aramalara rağmen bulunamayan Toprak'ın ortağı Ümit B'nin de ortadan kaybolmasından şüphelenen polis, Ümit B'yi takibe aldı. Uzun süren takibin ardından Ümit B. ile ilgili herhangi iz ve kayıt bulamayan polis, İstanbul'da meydana gelen bir kavga olayı sonrası Ümit B'nin sahte kimlik kullandığını belirledi. Buradan hareket eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ümit B'yi ''Ali Orkun'' sahte kimliğiyle Bursa'da yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından Ümit B'nin, ortağı Mehmet Toprak'ı geçen yıl evinden arkadaşlarıyla birlikte alarak İncek'e götürdüğünü, burada silahla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Bunun üzerine belirtilen yerde yapılan araştırmada, Mehmet Toprak'a ait olduğu bildirilen çürümüş kemik kalıntıları ve olay tarihinde Toprak'ın üzerinde bulunan kıyafetler ele geçirildi. Olay yerinde bulunan kemikler ve kıyafetler, incelenmek üzere Polis Kriminal Bölge Laboratuvarı'na gönderildi. İfadesine başvurulan Ümit B'nin, ''Mehmet Toprak ile iş ortağı olduklarını ancak işlerinin daha sonra bozulduğunu, aynı zamanda kız arkadaşının Mehmet Toprak ile ilişkiye girdiğini öğrenmesinin ardından cinayeti gerçekleştirdiğini'' söylediği belirtildi. Emniyet yetkilileri, Mehmet Toprak'ın Diyarbakırlı olduğunu, Ankara'da ''kuaförden çok medyum olarak'' tanındığını, müşterileri arasında da zengin iş adamları ve iş adamı eşlerinin bulunduğunu kaydetti. Yetkililer, kaçırılma olayının ardından Ümit B'nin Toprak adına sim kartı aldığını, aynı zamanda bu kişiyle ilgili 3 ay sonra Sincan'da suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ederek, ''Zanlı, söz konusu kişiyi yaşıyormuş gibi göstererek bizi uzun süre oyaladı'' dedi. Emniyette sorgulanan Ümit B. ve olayda kendisine yardımcı oldukları belirtilen 4 kişi, adliyeye gönderildi.