Sosyete barında ilginç olay

T24- Türkbükü’ndeki Maça Kızı Otel’de oda fiyatları 300-400 Euro, bira 20 lira, makarna 30 lira, lahmacun 27 lira, ayran 15 lira, barın üstüne çıkıp eğlenen insanların üstüne işemek bedava! Sosyete, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin gözde mekânı olan Maça Kızı’nda önceki gün düzenlenen akşamüstü partisinde yaşananlar ne duyuldu ne görüldü. Aşırı alkollü bir müşteri, barın üzerine çıkarak locada eğlenen diğer müşterilerin üstüne işedi.



ÜSTTEN SU ATILIYOR SANDILAR



Locada dans eden müşteriler, birilerinin yukarıdan su attığını düşünüp kafalarını kaldırdıklarında şoke oldular! Üzerlerine işendiğini görenler, çişini yapan müşterinin üzerine saldırıp dövmeye başladı. Otel görevlileri araya girerek aşırı alkollü olan adamı öfkeli kalabalığın elinden kurtarıp olay yerinden uzaklaştırdı. Eğlenceli başlayan parti nahoş olayın ardından erkenden bitirildi...

