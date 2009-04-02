Sosyalistlerde oy isyanı!

Sosyalistleri aldığı seçim sonuçları solu isyan ettirdi. EMEP ve TKP’nin önde gelen isimleri durum değerlendirmesi yaptı.



Birgün gazetesi yazarı Ahmet Çakmak bu duruma dünkü yazısında “Nasıl olur da bu tepki gösterecek milyonlarca insan içinde hiç olmazsa sosyalist sola oy vererek ’one minute’diyecek olanlar çıkmaz. 12 Eylülde ve sonrasında hapishanelerden geçmiş olanların ailelerinin sayısı bile epey ediyor. Seçimlerden sonra beni düşündüren bu oldu” diye yazarak isyanını dile getirdi.



İki sol partinin önde gelen isimleri bu duruma ilişkin yaptıkları değerlendirme Vatan gazetesinde şöyle yayımlandı:



‘Mağdurlarının ya görüşleri değişti ya da mecalsizler’



Levent Tüzel (EMEP Genel Başkanı): Biz de bunu tartışıyoruz. Ülkenin bütün solcularında aynı ruh hali ve sorunlar var. Türkiye’de hiç bir şey yerinde durmuyor. 12 Eylül’ü yaşayan ve cezaevlerinden geçen insanlar bugün kendi ailelerine, çevrelerine savundukları dünya görüşünü açmak için bir çaba içinde değiller. O zamanın ezilen solcularının bugün ya siyasi görüşleri değişmiştir ya da görüşlerini kararlıca savunmak için mecalsiz ve isteksizlerdir. Mağdur olmuş binlerce insan işinde gücünde ve bu görüşleri artık nostalji içerisinde yaşıyor. Biz şu anda yoğun çaba gösterdik mi diye kendimizi sorguluyoruz. Solcularımızın geleneksel problemi budur zaten.



‘Durum göründüğü kadar umutsuz değildir’



Aydemir Güler (TKP Siyasi Büro Üyesi): Sol bu seçimlerde son derece az ve haketmediği bir oy aldı. Tabii ki suçu kendisinde aramalıdır. Ancak bu seçim sol açısından umutsuzluk sonucu vermemiştir. Durum göründüğü kadar umutsuz değildir. (...) Ben artık Türkiye’de elde ve cepte hazır bir solculuk olduğuna inanmıyorum. Türkiye’de emekçilerin ve halkın yeniden solculaştırılması lazım. Bu açıdan bakınca ’biz 12 Eylül’de hapishanede bile daha fazla kişiydik’ anlayışı çok geçerli değil.

