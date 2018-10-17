Sosyalistler, İstanbul'da tartışacak

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin düzenlediği Sosyalist Tartışma İstanbul toplantıları bu yıl 18-19-20 Ekim tarihlerinde Galatasaray’daki Cezayir toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

DSİP’in toplantıya çağrısı şöyle:

"Emperyalist devletler arasındaki rekabet ve çekişme, savaşlar, gerilimler, silahlanma yarışı, küresel ısınma, göç, protestolar, baskıcı yönetimler, ırkçılık, cinsiyetçilik... 21. yüzyılda kapitalizm can çekişirken, dünya emekçi sınıflar ve ezilenler için yaşanmaz bir yer hâline geldi. Bu yüzden, insanlar her yerde değişim için mücadele ediyor.

Antidemokratik uygulamalar, grev yasakları, işten çıkarmalar, her gün daha da artan fiyatlar, geçim sıkıntısı, yoksulluk... On yıllardır uygulanan sermaye politikalarının sonucu, Türkiye kapitalizmi krizde. Yönetenler, şirketlerin ve bankaların yarattığı borç krizinin faturasını halka çıkartmak istiyor.

18-19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Sosyalist Tartışma toplantılar dizisinde, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönemde gerçek bir değişimi konuşacağız.

DSİP'in düzenlediği Sosyalist Tartışma herkesin katılımına ve katkısına açıktır.

Sosyalist alternatifi, gelin hep birlikte tartışalım.”

Toplantıların programına ulaşmak için tıklayın.