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Yaşam

Sosyalist yönetimden mastürbasyona teşvik!

İspanya sosyalist yönetimi, gençlere bedenlerinden cinsel anlamda nasıl zevk alacaklarını öğretmeyi planladıklarını açıkladı.

14 Kasım 2009 02:00

İspanya'nın Extremadura bölgesinin sosyalist yönetimi, 14 bin euro bütçeye sahip bir kampanya başlatarak gençlere kendi bedenlerini keşfetme ve bedenlerinden cinsel anlamda nasıl zevk alacaklarını öğretmeyi planladıklarını açıkladı.

“Zevk ellerinizin arasında” sloganlı kampanya kapsamında broşürler, afişler hazırlanacak. Görsel malzemelerde gençlere mastürbasyon tekniklerinin yanı sıra doğum kontrol yöntemleri de anlatılacak. Muhalefetteki muhafazakâr Halk Partisi’nin lideri Hernandez Carron, “Tüm İspanya’ya rezil oluyoruz” dedi.

Komşu Andalucia bölgesi yönetimi Extremadura’nın programını uygulayabileceklerini bildirdi.

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