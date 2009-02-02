Sosyalist solda kan değişikliği

ÖDP'de Ufuk Uras'ın yerine Hayri Kozanoğlu seçildi. TKP'nin Genel Başkanı ise Erkan Baş oldu.





Uras 407, Kozanoğlu 443 oy aldı



İki adayın yarıştığı ÖDP konferansında Dev-Yol geleneğinden gelen Devrimci Dayanışma grubunun desteklediği Hayri Kozanoğlu, 443 oy alarak genel başkan seçildi.



Özgürlükçü Sol grubunun desteklediği İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ise 407 oyda kaldı. 5 oy boş çıkarken, 1 geçersiz oy kullanıldı. Kozanoğlu, 2003-2007 yıları arasında partinin genel başkanlığını yapmıştı.



ÖDP, diğer partilerden farklı olarak Genel Başkanı’nı kongreden bir gün önce gerçekleştirdiği konferansta seçiyor. Parti, konferanstan bir gün sonra gerçekleştirdiği kongrede ise konferans kararlarını resmileştiriyor. ÖDP’nin Olağan Genel Kongresi ise 3 ay sonra yapılacak.



Lale Paşa Düğün Salonu’nda dün başlayan ÖDP’nin 5. Olağanüstü Konferansı’nın ilk günü basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Genel Başkan Uras’ın çağrısıyla gerçekleşen konferansa Ergenekon soruşturması damgasını vurdu. Daha önce yaptığı “Partide Ergenekon’a sıcak bakanlar var” açıklaması, muhalif kanadın tepkisine neden olan Uras, dün de “ABD ve AKP ile ilişkiye girmekle” suçlandı.



Kürsüye çıkan Uras eleştirileri “İki kez ABD Büyükelçiliği’ne gittiğim için eleştiri alıyorum. Fidel Castro, şeytanla bile görüşmüştü. ÖDP Genel Başkanı’ndan beklenen budur; herkesle görüşmek. Hakkımda çıkan tüm söylentiler yanlıştır” sözleriyle yanıtladı.



Devrimci Dayanışma grubunun desteklediği ÖDP’nin eski Genel Başkanı Kozanoğlu ise yaptığı konuşmada, “Genel başkanın değişen isteklerine göre, yılda üçüncü kez olağanüstü kongreye gidiyoruz. Dolmuşa bile bu kadar sık binilmez. Raydan çıkan treni tekrar yola sokabilmek için genel başkanlığı üstlenmeye talibim” dedi.



TKP’nin başına Baş geçti



TKP 9. Kongre Türkiye Konferansı’nı tamamladı. Siyasi Büro 3 kişiden 7 kişiye çıkarıldı. Genel Başkan Aydemir Güler ve Genel Sekreter Kemal Okuyan bu görevlerini bırakırken, Erkan Baş genel başkanlık için tek aday olarak belirlendi.



Türkiye Komünist Partisi 9. Kongre Türkiye Konferansı, İstanbul Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Bir önceki gün delegelerle toplanan Türkiye Konferansı'nda, bu hafta Ankara'da yapılacak olan 9. Kongre'ye önerilmek üzere yeni bir Merkez Komitesi bileşimi belirlendi. Gerçekleştirilecek tüzük değişikliğiyle birlikte, TKP'nin yeni Merkez Komitesi, 27 kişi olacak. Önümüzdeki dönemde partinin merkezi kurullarının arasına 85 kişilik bir Parti Konseyi de katıldı. Konferans'ta birçok siyasi ve örgütsel kararın alındığı açıklandı.



9. Kongre'nin bu hafta tamamlanacak çalışmalarıyla birlikte, Türkiye Komünist Partisi'nin "kolektif önderliği" sıfatıyla görev yapan Siyasi Büro'nun da 3 kişiden 7 kişiye çıkarılacağı ilan edildi. Uzun bir süredir TKP'de eşit sorumlulukla çalışan Süleyman Baba, Aydemir Güler ve Kemal Okuyan'ın önümüzdeki dönem de Siyasi Büro'da görev üstlenecekleri, kurula Erkan Baş, Erhan Nalçacı, Kurtuluş Kılçer ve Mehmet Kuzulugil'in yeni üyeler olarak katılacağı duyuruldu. Kongre sürecinin sonunda Genel Başkan Aydemir Güler ve Genel Sekreter Kemal Okuyan bu görevlerini bırakırken, Erkan Baş genel başkanlık için tek aday olarak belirlendi. Erkan Baş, bu hafta yapılacak kongre sonrası görevine başlayacak.



9. Kongre'nin İstanbul Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantısı, şair Nihat Behram'ın okuduğu şiirle kongreyi selamlamasıyla başladı. Behram'ın ardından TKP Genel Başkanı Aydemir Güler ilk konuşmayı yaptı. Güler, TKP programının yenilenen bölümüne ilişkin görüşlerini belirterek, partinin 'sosyalizmin çözüldüğü bir evrede sosyalizm amacı ile kurulduğuna' dikkat çekti.



Daha sonra söz alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP’nin 2007 Konferans sürecinden bu yana önüne koyduğu örgütsel dönüşüm hedefini yerine getirdiğine vurgu yaparak, 9. Kongre ile yeni bir dönemin de başlangıcına girildiğini, gençlerin göreve gelme zamanı olduğunu söyledi.



Son sözü Erkan Baş aldı



Konferans'ın son konuşmasını TKP'nin önümüzdeki dönem genel başkanı olacak Erkan Baş yaptı. Türkiye'nin en eski partisinin 29 yaşında genç bir genel başkan seçmesinin önemine işaret eden Baş, partiyi bugüne getirenlere teşekkür etti. Baş, felaketin eşiğindeki bir Türkiye'de, komünistlerin partisinin "ne yapmalı?", "nasıl örgütlenmeli?" sorularına yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin önündeki tek seçeneğin sosyalizm olduğuna işaret eden Baş, bunu yapacak olanın da gençlik olduğunu vurguladı.





