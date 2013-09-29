Sosyalist Enternasyonal ilk kez Türkiye'de toplanıyor

123 ülke ve siyasi partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi’nin 10-12 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan toplantısının ev sahipliğini CHP yapacak.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, “New York’ta 26 Eylül 2013’te BM Genel Merkezi’nde yapılan Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısında Türkiye’yi ve bölgemizi ilgilendiren 4 önemli karar alındı” dedi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Umut Oran, alınan kararları şu şekilde ifade etti:

- Sosyalist Enternasyonal’in 101 üye, 22 danışman üye ve 30’un üzerinde gözlemci üyesinin katılacağı Konsey toplantısı yaklaşık 400 temsilcinin katılımıyla 10 – 12 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Sosyal demokrasinin en büyük çatı organizasyonunun bu büyük toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliği yapacak.

- Konsey toplantısı sırasında Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısıyla, Etik ve Finans Komiteleri toplantıları da gerçekleştirilecek.

- Yine konsey toplantısı sırasında Suriye’yi ilgilendiren geniş katılımlı özel bir toplantı da yapılacak. Bu toplantı için Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala 26 Eylül tarihinde BM nezdinde temaslar da gerçekleştirdi.

- Konsey toplantısı sırasında özgürlük ve demokrasi açığı uluslararası boyutuyla da ele alınacak. Geçtiğimiz aylarda tüm ülkede yaşanan Gezi Olayları da bu kapsamda ayrıca görüşülecek.