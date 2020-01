Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala: Bu yürüyüş, ortak mücadeleyi yönlendirmek için güzel bir yol

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne katılan Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, yürüyüşün tüm dünyada takip edildiğini ve ilgi çektiğini belirterek, “Burada ana muhalefet partisinin lideri olan bir adam var ve ülkesinde günlerdir uzun bir yolda yürüyor; ülkesinde ilgiyi çekiyor ve yönlendiriyor, bu haksızlıkları hisseden çok sayıda kişinin dikkatinin ve hayal gücünün odağında” yorumunda bulundu.

“Kılıçdaroğlu’nu ve mesajını gün be gün takip ediyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün dünyanın her yerinde adaletsizliğe karşı verilen ortak mücadeleyi yönlendirmek için güzel bir yol olduğunu kaydeden Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri, 9 Temmuz’u büyük bir merakla beklediğini ifade etti ve yürüyüşün sonundaki büyük mitingten bir gün sonra ABD’nin New York kentinde gerçekleştirecekleri toplantıda, dünyanın her yerinden temsilcilerle birlikte Adalet Yürüyüşü’nün sonunda elde edilen deneyimlerin değerlendirileceğini, örgütün demokrasi ve dayanışma konusundaki genel konumunun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Adalet Yürüyüşü’nün Düzce’de gerçekleştirilen 14. gününde T24’e konuşan Ayala, şunları söyledi:

“Bu yürüyüşün muhteşem bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bizler haklar, özgürlükler ve aynı zamanda da barış için mücadele eden insanlarız. Ve burada ana muhalefet partisinin lideri olan bir adam var ve ülkesinde günlerdir uzun bir yolda yürüyor; ülkesinde ilgiyi çekiyor ve yönlendiriyor, bu haksızlıkları hisseden çok sayıda kişinin dikkatinin ve hayal gücünün odağında. Aynı zamanda dünya kamuoyunu da şekillendiriyor, dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişi onu takip ediyor. Bu yüzden bugün buradayım. Bir Şilili ve Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri olarak geldim, çünkü onu ve mesajını gün be gün takip ediyoruz.

“Adalet Yürüyüşü örneği üzerinden demokrasi ve dayanışma konusundaki genel konumumuzu değerlendireceğiz”

“Yürüyüş 9 Temmuz’da sona erdikten bir gün sonra biz de büyük bir toplantı gerçekleştireceğiz, dünyanın dört bir yanından partilerin katılımıyla ve New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir araya gelip ve burada neler yaşandığını değerlendireceğiz, Kılıçdaroğlu ve CHP liderliğinde gerçekleştirilen bu güzel örnek üzerinden demokrasi ve dayanışma konusunda genel konumumuzu yeniden değerlendireceğiz.

“Yürüyüşün, elverişsiz koşullarda bile partilerimizin ne yapabileceği konusunda iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum”

Sosyalist Enternasyonal olarak bu yürüyüşü başından beri destekliyoruz. Artık küresel bir dünyadayız ve çok uzaktaki insanlar bile bu yürüyüşte neler yaşandığını takip ediyor ve yaşananlar bu insanların ilgisini çekiyor. Bunun, partilerimizin ne yapabileceği konusunda iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum, hem de elverişsiz koşullarda bile. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye’de çok olumsuz şeyler yaşandı; 140000 kişi işten atıldı, işsiz kaldı, binlerce kişi gözaltına alındı. Birçok kişi, gazeteci cezaevinde; bütün bu insanlar hakların ve özgürlüğün eksikliğini hissediyorlar. Adaletin insanların elinden alınması kabul edilebilir bir şey değil ve eğer bir sosyal demokratsanız buna karşı çıkmalısınız.

“9 Temmuz’u dört gözle bekliyorum”

Bu yürüyüş ilk olarak Türkiye’de özgürlük ve adalet arayanlara, adaletsizliği hissedenlere bir ses veriyor. İkinci olarak da Türkiye’deki durumu uluslararası medyada daha güncel hale getiriyor, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Şüphesiz ki şunu söylemek adil olur, dünyanın dört bir yanında aynı adaletsizliği hisseden birçok kişi var. Bu yürüyüş, dünyanın her yerindeki ortak mücadeleyi yönlendirmek için güzel bir yol. CHP, Türkiye’nin ana muhalefet partisi ve ilerlemek için cesaretleri, bağlılıkları ve niyetleri var. Bu, çok güzel bir örnek. Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek için 9 Temmuz’u gerçekten dört gözle bekliyorum. Bence Kılıçdaroğlu Türkiye’ye, insanlarına ve bütün dünyaya çok güzel bir mesaj verecek.