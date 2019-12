-SOSYAL'DAN DOKUNULMAZLIK BAŞVURUSU TBMM (A.A) - 14.12.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, bir gazetedeki kendisine yönelik de iddialara yer verilen ''Borsada gizli çete'' başlıklı haberin, ''tamamen gerçek dışı, sansasyonel kaygılarla kaleme alındığını, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu'' belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunduğunu bildirdi. Soysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayla ilgili kendisine bir tebligat ve bildirinin ulaşmadığını belirterek, böyle bir soruşturma dosyasının da mevcut olmadığını belirtti. Hakkında böyle bir suçlama yok iken ve tebligat yapılmamışken okuyucu ve halk nezdinde gayrimeşru ilişkilerle menfaat temin ediyormuş kanaati uyandırmanın, kötü niyetli ve kişisel çıkarlara hizmet eden ve kendisini sindirmeye, yıldırmaya yönelik bir anlayışın tezahürü olduğunu kaydeden Soysal, ''30 yıldır her kademesinde onurla görev yaptığım CHP'nin kurultayından hemen önce bir gazete tarafından böyle bir haber yapılması parti içinde sürekli aktif görev yapan biri olarak beni sindirmeye dayalı bir operasyonun parçası olarak görülmektedir'' diye konuştu. Yolsuzlukların üzerine gittiğini ve hak arama mücadelesinde sosyal devleti aradığını anlatan Çetin Soysal, şunları kaydetti: ''Siyasette bunların bedeli olacaktır ama bunların iftiraya dayalı olması düşündürücüdür. Hele bu iftirayı manşetine taşıyan gazetenin nasıl satın alındığını hepimiz biliyoruz. Bunun başında kim olduğunu biliyoruz. Kurultay öncesi tarafıma dönük hiçbir yargı kararı olmamasına rağmen böyle bir iftirayla karşı karşıya kalmak gerçekten son derece acı verici. Bu tamamen Kurultay arefesinde gerçek dışı olarak kaleme alınan bu haberin beni karalamaya maksatlı, kötü niyetli olduğu görülmektedir. Bu ve benzeri olaylarla hakkımda kesinleşmiş mahkeme kararı olur ise aynı anda hem milletvekilliği görevimi hem de siyaseti bırakırım. Yasama dokunulmazlığımın kaldırılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvuruda bulundum.'' ''Bulunduğu koltuğu silah gibi kullanan ve insanlara çamur at izi kalsın türü yaklaşımlarla isnatta bulunan SPK'nın ve yandaş medyanın, beni sindirmeye, yıldırmaya yönelik bir davranışı olarak görülmelidir'' diyen Sosyal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu bildirdi. CHP'li Soysal ayrıca sorumlularla yargı önünde hesaplaşacağını ifade ederek, ''Yılmayacağım sinmeyeceğim. Yakında SPK Başkanı ve yöneticilerinin yapmış olduğu usulsüzlüklerle ilgili dosyayı kamuoyuyla paylaşacağım'' dedi. -''PARTİ İÇİNDE KOMPLO VAR''- Karalamaya yönelik tutum ve davranışı kınayan Sosyal, bu tür bir karalamanın parti içinden olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, ''Bunlar her yerden olabilir. Yani parti içinde yapmış olduğum çalışmalardaki engellemeler de söz konusu olabilir. Parti dışındaki de olabilir. Ama bunun parti içinde olmayacağını söyleyemem. Ne yazık ki siyasette 'çamur at izi kalsın' anlayışını söylemek mümkündür. Daha önce yapılan birtakım olayları görmüştük orada da parti içinde birtakım arkadaşlarımızın olduğunu söylemem mümkün'' karşılığını verdi. Çetin Soysal, ''Konuyu parti yönetimine taşıdınız mı?'' şeklindeki soruyu ise ''Genel Başkan ile görüştüm. Tamamen bir komplo var. Bununla da mücadele edeceğiz'' diye yanıtladı.