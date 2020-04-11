Sosyal yardımların dağıtılmasına eşlik eden bekçide Koronavirüs tespit edildi

İstanbul'da kapı kapı dolaşarak sosyal yardım dağıtan mahalle bekçisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Haber- Sen 5’nolu Şube Genel Sekreteri Özkan Keser, görevlendirilen bekçiyle beraber yardım dağıtan iki PTT çalışanının karantinada olduğu açıkladı

İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul Kağıthane’de, kapı kapı dolaşarak sosyal yardım dağıtan PTT çalışanlarına eşlik eden bir mahalle bekçisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. PTT Kağıthane Merkez Müdürlüğü’nden PTT İstanbul Başmüdürlüğü'ne 6 Nisan tarihinde gönderilen yazıda, “Merkezimize dağıtımı yapılmaya başlanan sosyal yardım ödemelerine ilişkin olarak merkezimizde görevlendirilen bekçilerden birinde Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirilmiştir” denildi. BirGün'denİstanbul Kağıthane’de, kapı kapı dolaşarak sosyal yardım dağıtan PTT çalışanlarına eşlik eden bir mahalle bekçisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. PTT Kağıthane Merkez Müdürlüğü’nden PTT İstanbul Başmüdürlüğü'ne 6 Nisan tarihinde gönderilen yazıda, “Merkezimize dağıtımı yapılmaya başlanan sosyal yardım ödemelerine ilişkin olarak merkezimizde görevlendirilen bekçilerden birinde Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirilmiştir” denildi.

Gönderilen yazıda, “Söz konusu bekçi ile birlikte dağıtıma giden merkezimizden iki personel tedbir amaçlı olarak dinlenmelerinin daha doğru olacağı kanaatiyle evlerine gönderilmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

İki, PTT çalışanı karantinada

Haber- Sen 5’nolu Şube Genel Sekreteri Özkan Keser BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu süreçte, sosyal yardım paraları, maaş ödemeleri ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ödemelerinin dağıtımına başladık. Bizim dağıtıcı arkadaşlarımıza kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen bekçi ve polisler de eşlik ediyor. Kağıthane Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü’nde görevlendirilen bir mahalle bekçisinin koronavirüs testi geçtiğimiz pazartesi günü pozitif çıktı. Bekçiyle beraber kapı kapı dolaşan iki dağıtıcı arkadaşımızın testleri negatif çıktı ama evde karantinada kalmalarını istendi” diye konuştu.

Çok sayıda PTT çalışanı test sonucunu bekliyor

“Son 10 günde çok sayıda arkadaşımızın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, çok sayıda arkadaşımız da test sonucu bekliyor” diyen Özkan Keser şunları söyledi:

“Görevlendirilen bekçi ve polisler, bizim merkezimize giriyor, birçok kişiyle irtibat kuruyor, tuvaletleri kullanıyor veya en basit örnek olarak kapı kollarına dokunuyor. Testi pozitif çıkan bekçiyle birlikte arkadaşlarımız kapı kapı dolaştı, fotoğraflar çekildi ve bu fotoğraflar basına servis edildi. Büyük ihtimalle pazartesi veya salı günü yeniden iki buçuk milyon kişiye yardım ödemesine başlanacak. Yeniden bekçiler, polisler yardıma gelecek ve yine bu tür bir olay yaşama ihtimalimiz var. Vakalarımız artıyor, hatta bugün bile sokağa çıkma yasağı olması rağmen PTT emekçileri çalışıyor. Genel bir yasak durumunda da bizim çalışmaya devam edeceğimiz de belli."