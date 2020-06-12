Sosyal yardıma başvuran vatandaştan kaymakamlıkta darp iddiası: Kürtsün, sana mı kaldı Nişantaşı'nda yaşamak?

Mehmet Nuri Deniz, sosyal yardım desteği alabilmek için gittiği Şişli Kaymakamlığı’nda görevlilerce darp edildiğini, Kürt olduğu için ırkçı ve ayrımcı söylemlerle karşılaştığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Nuri Deniz, sosyal yardım desteği alabilmek için gittiği Şişli Kaymakamlığı’nda görevlilerce darp edildiğini, Kürt olduğu için ırkçı ve ayrımcı söylemlerle karşılaştığını iddia etti. Şişli Feriköy'de eşi ile birlikte yaşayan 34 yaşındaki Demir, sorumluların yargı önüne çıkması için mücadele edeceğini söyledi.

"Köyüne git sana mı kaldı Nişantaşı'nda yaşamak"

bianet'ten Emrim Kepenek'in haberine göre Deniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“1990’lı yıllarda köyümüz yakıldığı için Bitlis’ten İstanbul’a göç ettik. O dönemden beri de çeşitli işlerde çalışıyorum. Şişli Feriköy’de oturuyoruz. Son olarak tekstil fabrikasında çalışıyordum ama salgın nedeniyle benim de aralarında olduğum çok sayıda işçiyi işten çıkardılar. Bu sürede de kiramı ödeyemedim.

“Geçen hafta ev sahibi geldi ‘kiranızı ödeyin yoksa evimi boşaltın’ dedi. Ben de önce mahalle muhtarlığına gittim. Muhtarlık, Şişli Kaymakamlığı’ndan sosyal yardım alabileceğimi söyledi. Kaymakamlığa gittim. Bana kaymakam danışmanı olduğunu söyleyen Mehmet isimli birine durumu anlattım.

‘Aylık kiram bin 200 TL. Dört ay birikmiş kiram var. Ödeyebilir misiniz?’ dedim. Bana dört ayın hepsini değil ancak iki aylık yani 2400 TL ödenebileceğini söyledi. Hesap numaralarımı aldılar. 5 Haziran Cuma günü mesaj geldi, ‘paranız yattı’ diye. Bankaya gittim parayı çekmeye hesabıma sadece 400 TL yatırmışlar, dalga geçer gibi.

"Asansöre atıp dövdüler"

“Durumu sormak için kaymakamlığa gittim. Yine Mehmet isimli danışmanla görüştüm. Bana ‘Biz sana para vermek zorunda mıyız? Nereden geldiysen oraya git. Bitlis’ten Kürt gelmiş Nişantaşı’nda yaşamak istiyor. Köyüne git sana mı kaldı Nişantaşı'nda yaşamak? Biz sana niye para verelim’ gibi söylemleri oldu. Ben de ona cevap verince sözlü tartışma çıktı. Beni itti, darp etmeye çalıştı.

“Sonra iki güvenlik görevlisini çağırdı. Onlar da beni asansöre kadar dövdüler. Asansörün içinde bir kişi daha geldi, üç kişi beni dövdü.

“Sonra binanın dışına attılar. Hemen Fulya Merkez Karakolu’na gittim Polisler de çok ilgilenmedi. Adını hatırlamıyorum, beni bir hastaneye götürdüler. Hastanede pansuman yapıldı. Darp raporu aldık ama o ben çok kötü durumdaydım raporu görmedim. Ben de yok. Polise ifade verdim, eve geldim. Aradan geçen zamanda kendimi iyi hissedince avukata geldim. ”

"Yardım istedim dayak yedim"

Deniz son olarak şunları vurguluyor: "Devletin üniformasını giyip bana hakaret ettiler, darp ettiler. Ben bunu kabul edemiyorum. Devlet bana destek olması gerekirken ben darp edildim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Maddi manevi olarak çökmüş durumdayım. Hani devlet salgında vatandaşlarına yardım dağıtıyordu ben yardım istedim diye dayak yedim..."

Demir, avukatı Eren Keskin ile birlikte Şişli Kaymakamlığı hakkında suç duyurusu yapmak üzere İstanbul Adliyesi’ne başvurdu.

Şişli Kaymakamlığı Hukuk Birimi: Konu bize gelmedi

Demir'in iddialarını sormak için aranan Şişli Kaymakamlığı Hukuk Birimi'nden bir yetkili, "Konu bize gelmedi. Bu nedenle bir açıklama yapmak doğru olmaz" dedi. Kaymakamlık'tan Hukuk Birimi dışındaki birimler de telefonlara yanıt vermedi.