-Sosyal yardım destekleri arttı TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, sosyal yardım ve proje desteklerinde, 2011 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 46'lık artışın söz konusu olduğunu bildirdi. MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Şahin, Sosyal Yardım ve Proje Destekleri kapsamında 2003 yılında 9 milyon 254 bin lira olan proje desteklerinin 2010 yılında 138 milyon 561 bin liraya ulaştığını, 2011 yılı Ağustos ayında ise rakamın 253 milyon 289 bin lira olarak gerçekleştiğini belirtti. Şahin, 2003 yılında 108 milyon 964 bin lira olan periyodik yardımların geçen yıl 538 milyon 449 bin liraya yükseldiğini kaydetti. Şahin, periyodik yardımların 2011 yılının Ağustos ayında 388 milyon 742 bin lira olarak kaydedildiğini belirtti. 2003 yılındaki sağlık yardımlarının, şartlı sağlık yardımı ve gebelik bileşeni için yapılan yardımlar da dahil 252 milyon 442 bin lira olduğunu ifade eden Şahin, geçen yıl yalnızca sağlık yardımlarının 52 milyon 834 bin lira olduğunu, 2011 yılı Ağustos ayında bu rakamın 94 milyon 966 bin liraya ulaştığını vurguladı. Şahin, 2011 yılı Ağustos ayına kadar olan sürede eğitim yardımlarının 767 milyon 408 bin lira olarak kaydedildiğini belirtti. Aile yardımlarında da önemli bir artış sağlandığını anlatan Şahin, 2003 yılında 46 milyon 877 bin lira olan bu yardımın 2010'da 135 milyon 244 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Şahin, 2011 yılı Ağustos ayı rakamlarına göre, 92 milyon 118 bin lira tutarında aile yardımı yapıldığını bildirdi. Şahin, diğer giderlerle birlikte 2010 yılında toplam sosyal yardım ve proje desteklerinin 2 milyon 32 milyon 496 bin lira, 2011 yılı Ağustos ayı itibariyle ise 1 milyar 762 milyon 180 bin lira olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin, Sosyal Yardım ve Proje Desteklerinde, 2010 yılı Ağustos ayı ile 2011 yılı Ağustos ayı rakamları karşılaştırıldığında, yüzde 46'lık bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.