Sosyal TV Webit 2012'de tartışıldı

Webit 2012′nin ikinci ve son gününde, Dijital Pazarlama ve Yenilik Konferansı’nda ‘tvyo’ paneli düzenlendi. Broadband TV Research Informa Telecoms&Media şirketinin Başkanı Rob Gallagher, sosyal TV'nin hayatımıza getireceği değişikliklerden bahsetti.Mediaset Premium şirketinin Proje Müdürü Antonio Gioia ise sosyal medya ve mobil teknoloji ile entegrasyonu izleyicilere nasıl bir fayda sağlayacağına değindi.

Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe’nin başkanlık ettiği panele İngiliz Razordfish şirketinin Başkanı David Harvey, Broadband TV Research Informa Telecoms&Media şirketinin Başkanı Rob Gallagher ve Mediaset Premium şirketinin Proje Müdürü Antonio Gioia katıldı.

Televizyon, sosyal medya ve mobil teknolojinin sunduğu en son yeniliklerden olan Doğuş Yayın Grubu’nun hizmeti ‘tvyo’ ve mobil televizyon hizmeti, Ahmet Yeşiltepe’nin başkanlığını yapacağı panelde tartışıldı.

Ntvmsnbc muhabiri Müfit Gökmen'in Panel öncesinde ise Yeşiltepe’nin konuğu olacak üç isim İngiliz Razordfish şirketinin Başkanı David Harvey, Broadband TV Research Informa Telecoms&Media şirketinin Başkanı Rob Gallagher ve Mediaset Premium şirketinin Proje Müdürü Antonio Gioia söyleşi ise şöyle:

Televizyonun sosyal medya ve mobil teknoloji ile entegrasyonu izleyicilere nasıl bir fayda sağlayacak?

Antonio Gioia:"Bu değişim aslında izleyicilerin televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirecek. Ekranlarla çevrili ekosisteme yeni bir platform daha eklemiş olacağız. Geleneksel alışkanlıklar korunarak izleyiciler yeniliklerle karşılaşacak. Bunun yanı sıra izleyicilerle onlara mobil platformda sunulan programlar arasındaki etkileşim artacak. İzleyiciler bilgiye ulaşabilecek, izlediği program hakkındaki verileri görebilecek. Sosyal TV böylece çok daha üst düzey bir tecrübe sunmuş olacak."

Sosyal TV’nin geleneksel televizyonları kenara itmesi söz konusu mu?

Antonio Gioia:"Hayır. Bana sorarsanız tecrübe daha da artmış olacak. Oturma odalarımızdaki televizyon setleri yerini koruyacak. Geleneksel televizyonların sosyal etkileşime dahil olmasıyla program tercihi, arama ve izleme daha da kolaylaşacak."

Sosyal TV’nin hayatımıza girmesi reklamcılık sektörünü nasıl etkileyecek?

David Harvey: "Reklamcılık sektörü Sosyal TV ile güçlenecektir. Burada şuna dikkat etmek lazım: Tablet bilgisayar veya akıllı telefonlarda televizyon izlemek insanlara daha çekici geliyor. Mobil cihazlar sayesinde izlediklerini hemen Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorlar. Bir programın sizin mobil cihazınızın ekranında belirmesi bence çok güzel bir değişim."

Sosyal TV sosyal hayatımıza nasıl bir değişim getirebilir?

Rob Gallagher: "İnsanlar zaten televizyonun etrafında oldukları anda akıllı telefonları başta olmak üzere mobil cihazlarını sürekli kullanıyor. ABD’de yapılan bir araştırma, akıllı telefon sahiplerinin yüzde 90′ının televizyon izlerken telefonlarını yanlarında bulundurduğu gösterdi. Kısaca bu fenomen zaten var. Ancak bu etkileşimin ne kadar mükemmel olduğu ve tecrübenin nasıl artırılabileceği önemli."

Sizce bu değişimi izleyiciler mi kontrol ediyor, yoksa televizyon dünyası mı?

Rob Gallagher: "Değişim her iki taraf tarafından kontrol ediliyor. İnsanların sosyal medyayı kullanmalarındaki bir amaç da televizyon programlarını yakalayabilmek. Son 10 yılda açıkça görülen durum, kimsenin tüketiciyi veya izleyiciyi kontrol etmediği ama onların dikkatini çekmeye çalıştığı. İzleyiciler ne izlemek istediklerini belirliyor, televizyon dünyası da onların dikkatini çekecek programlar üretmeye çalışıyor. Yayın dünyası için en önemli olan şey, bu değişimde kısa zamanda tecrübe kazanmaları. İzleyiciler zaten bir değişimin içinde. Yayıncılar bunu kontrol almaya çalışırsa izleyiciyi kendilerinden soğuturlar. Yapmaları gereken, ellerindeki önemli advantajı kullanarak dikkat çekici programlar sunmak."