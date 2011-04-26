-SOSYAL TESİSE ÖZOK'UN ADI VERİLDİ ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Ankara Barosu'nun Gölbaşı ilçesinde bulunan sosyal tesisine geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Özdemir Özok'un adı verildi. Ankara Barosu Gölbaşı Sosyal Tesisi'ne ''Ankara Barosu Av.Özdemir Özok'' isminin verilmesi dolayısıyla düzenlenen kokteyle, Özdemir Özok'un eşi Neşe Özok ile kızları Av. Ayça ve Ayşe Özok ile Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcıları Av. Berra Besler ile Av. Talay Şenol, Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Besler, yaptığı konuşmada, Özdemir Özok'u herkesin yüreğinde hissettiğini belirterek, ''Nereye baksanız bir güzellik görüyorsunuz. Bunun yanı başında, arkasında, önünde Özdemir Özok'u da görüyorsunuz. Onun yiğitliğini, cesaretini, kendisini mesleğine adayışını, hukuk için verdiği mücadeleyi, Cumhuriyetin kazanımlarını korumak için çabalarını ve bizlere aktardıklarını hepiniz biliyorsunuz. Nur içinde yatsın. Aydınlık içinde yatsın. Onun verdiği bayrağı en onurlu şekilde birbirimize devrederek yaşatalım'' diye konuştu. Ankara Barosu Başkanı Feyzioğlu da tesisin arazisinin Özdemir Özok tarafından alındığını anımsatarak, şöyle konuştu: ''Onun sayesinde buradayız. Tükiye'nin içinden geçtiği bu zor süreçte Özdemir Özok dimdik duruşuyla bir güven abidesi. O yüzden biz eksikliğini, yokluğunu hergün hissediyoruz. Kuşkusuz çok iyi bir insandı, çok iyi bir avukattı, inanılmaz neşeliydi ama öyle bir mücadeleciydi ki Özdemir Özok, bugün çok ihtiyaç duyduğumuz fren mekanizmasıydı. Hani diyoruz ya 'Türkiye freni boşalmış bir yere doğru gidiyor' diye işte maalesef Özdemir Özok'un aramızdan ayrılması ile o fren mekanizmaları tamamen boşaldı.'' Özdemir Özok'un kızı Av. Ayça Özok da bu etkinliğin yürekten düzenlendiğini hissettiğini ifade ederek, ''İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Özdemir Özok'a yakıştığı şekilde olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim'' dedi. Konuşmaların ardından Özdemir Özok konulu görsel sunum gerçekleştirildi. Daha sonra bu yıl ilki düzenlenen ''Özdemir Özok'' konulu stajer avukatlar arasında düzenlenen makale yarışmasında dereceye giren avukatlara, bilgisayar ve hukuk ile ilgili kitaplar hediye edildi.