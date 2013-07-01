Sosyal tatminde Türkiye sondan ikinci

Avrupa’nın sosyal tatmin raporuna göre mutluluk listesinin ilk sırasında Danimarka var. Onu Avusturya ve Güney Kıbrıs izliyor. Türkiye sondan ikinci olurken Bulgaristan en mutsuz ülke oldu.

İngiltere’nin Exeter ve Avustralya’nın Queensland üniversitelerince yürütülen bir araştırmada, Avrupa’nın sosyal tatmin raporu ortaya kondu. Türkiye, sosyal mutluluk listesinde sondan ikinci oldu. Sosyal yaşantısından en çok tatmin duyan ülke ise Danimarka çıktı. Avrupa ülkeleri arasında yapılan araştırmada, katılımcılardan sosyal yaşantılarından duydukları memnuniyeti 1 ila 10 puan arasında oylamaları istendi. Danimarka, 8.3 puanla birinci olurken onu sırasıyla 8.1 puanla Avusturya ve Güney Kıbrıs, 7.8 puanla Finlandiya ve Lüksemburg izledi. 7 ila 8 puan arasında kalan ülkelerde insanların eğlence ve sosyal ilişkilerinden mutlu olduğu, 7 puanın altında kalan ülkelerde ise mutsuz olduğu kabul edildi.

55 yaşından sonra keyif başlıyor

Türkiye; Hırvatistan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Slovakya, Litvanya, Polonya, Letonya ve Bulgaristan’la birlikte 7 puanın altında kalarak sosyal tatmini düşük ülkeler arasında yer aldı. Sonuncu olan Bulgaristan, listede 6 puanın gerisinde kalan tek ülke oldu. En çarpıcı sonuçlardan biri, çocuksuz çiftlerin çocuklu çiftlere göre sosyal yaşantısından daha memnun olması çıktı.Çocuksuz ailelerin yaklaşık yüzde 75’i sosyal tatmine ulaştığını belirtirken, çocuklu ailelerde bu oran yaklaşık yüzde 60’ta kaldı. Hayattan en çok keyif alan yaş grubunun 16 ila 24 yaş ve 55 yaş ve üzeri olması dikkati çekti.