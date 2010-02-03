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Yaşam

Sosyal paylaşımda Avustralyalılar 1'inci

İngiliz The Economist dergisi, son sayısında Facebook, Myspace, Twitter vb. sosyalleşme siteleriyle ilgili kapsamlı bir dosya yayımladı.

03 Şubat 2010 02:00

 T24- İngiliz The Economist dergisi, son sayısında Facebook, Myspace, Twitter vb. sosyalleşme siteleriyle ilgili kapsamlı bir dosya yayımladı. Dosyada Amerika’da sosyal iletişim ağı sektörü gelirlerinin 1.2 milyar dolara ulaşarak son bir senede yüzde 4 büyüdüğü açıklandı.



Dosyada yer verilen Nielsen araştırma şirketinin verilerine göre, sosyalleşme sitelerinde günde ortalama geçirilen saate göre, Avustralyalılar 7 saatle birinci oldu. Bu arada, İngilizler 6.5 saat, İtalyanlar ve ABD’liler 6 saatle, Kuzey Koreliler 5.5 saatle listenin ilk sıralarında yer aldılar.


Sosyal iletişim ağlarındaki bedava oyunların hem eğlence sağlayıp hem de arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken sitelerin popülerliklerini artıran bir unsur olduğu kaydediliyor. Bu tür oyunların büyük bir endüstri haline geldiği belirtilirken 2012’de Amerika’da sosyal oyunlardan 2.2 milyar dolarlık gelir beklendiğine dikkat çekiliyor.


Öte yandan bilgi teknolojisi şirketi Morse’a göre, çalışma sırasında sosyalleşme sitelerinin kullanımı İngiltere’ye yıllık 1.4 milyar euro kayba neden oldu.

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