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Yaşam

Sosyal paylaşım sitelerine müzik paylaşana ceza

Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden ya da mailiniz üzerinden bir sanatçının şarkısını paylaşırsanız 500 TL’den 2 bin TL’ye kadar para cezası alabilirsiniz

19 Nisan 2013 20:13

Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden ya da mail ortamından şarkı ve film paylaşımı yasaklanacak.

Paylaşanları robot yazılım yakalayacak. Yasayı ihlal edene 2 bin TL’ye kadar para, CD çoğaltana ise 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Telif Hakları Yasası’nda yapılacak değişiklik ile telif hakkının daha fazla garanti altına alınacağını belirtti.

Düzenlemeyle radikal kararlara imza atılacağını savunan Çelik, “Yeni çalışma ile bilgisayarınızdaki filmi, müziği, kitabı, fotoğrafı paylaşırsanız suç işlemiş olacaksınız. Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden ya da mailiniz üzerinden bir sanatçının şarkısını paylaşırsanız 500 TL’den 2 bin TL’ye kadar para cezası ya da eserleri bir CD’ye kopyalayıp paylaşırsanız o zaman 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Ancak link paylaşırsanız bunun cezası yok. Çünkü link yasal bir yeri adres göstermektir” dedi.

Hürriyet.com'un haberine göre, tüm eserlere belli bir kod verileceğini bildiren Çelik, “Türkiye’de meslek birliklerinin elinde 250 bin tane üretilmiş eser var. Bu eserlerin tek tek kodları olacak. Sadece şarkıların değil, telif hakkına giren her şeyin örneğin filmlerin de tek tek kodları olacak” dedi. Çelik, hazırlanacak robot yazılımın yasal olmayan her paylaşım yapıldığında internet üzerinden IP adresi belirleyerek kişinin yakalanmasını sağlayacağını kaydetti. Bu robot yazılım sadece belirlenen kodları tarayacağını bildiren Çelik, “Sizin düğün videonuz ya da eşiniz için yaptığınız şarkı vs. kodu olmadığı için bu yazılıma takılmayacak. Böylece özel alan ihlali yapılmayacak” dedi.

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