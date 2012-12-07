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Yaşam

Sosyal paylaşım siteleri tuvaletlere de girdi

ABD'de 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 32'si sosyal paylaşım sitelerini tuvalette de kullanıyor

07 Aralık 2012 10:18

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi Twitter ya da Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanıyor. İşyerinde, okulda, yolda... Kısacası mümkün olan her yerde birileri birilerine mesaj atıyor, yazılanları beğeniyor ya da beğenmiyor, fotoğraf ve yazılı not paylaşıyor.

Medya araştırma şirketi Nielsen'ın yaptığı araştırma Twitter ya da Facebook kullanma alışkanlığının tuvelet ve banyoya kadar ulaştığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, ABD'de 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 32'si sosyal paylaşım sitelerini evin en mahrem yerlerinden tuvalette de kullanıyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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