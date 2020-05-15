Sosyal mesafeyi korumak daha zor; pek çok görme engelli insan Koronavirüs günlerinde evlerinden çıkmak istemiyor

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde sosyal mesafeyi koruyarak günlük yaşamı sürdürmek görme ve işitme engelli insanlar için çok daha zor oluyor. Britanya'da yaşayan görme engelli bir vatandaş dışarıda insanların kendisine "Mesafeni koru" diyerek bağırdığını anlatırken ülkedeki bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi Covid-19 sürecinde kendilerine gelen yardım taleplerinin yüzde 500 oranında arttığını söyledi.

Sky News kanalına deneyimlerini anlatan görme ve işitme engelli insanlar Covid-19 nedeniyle uygulanması gereken sosyal mesafenin kendileri için zorlayıcı olduğunu anlattı. Britanya'da yaşayan görme engelli Julia Wensley, "İnsanlar size 'Mesafeni koru' diye bağırıyor fakat mesafe koymak için onları görebilmem gerekiyor. Sosyal mesafenin uygulanması gereken sıralara girmek zor, hatta yolda yürümek bile zor çünkü birileri 'Çok hızlı yürüyorsun' diye uyarıyor" dedi.

Britanya'da bir sivil toplum kuruluşu olan Deafblind UK, ülkede bazı engellilerin günlük hayattaki zorluklar nedeniyle evden çıkmayı bıraktığını söyledi. Kuruluşun pazarlama direktörü Naomi Dainty, günlük ihtiyaçların karşılanması için gönüllü talebinin salgın döneminde yüzde 500 oranında arttığını söyledi. Dainty, "Dışarı çıkamıyorlar, sosyalleşemiyorlar, pek çok üyemiz son derece yalnız" dedi.

Sivil toplum kuruluşları Britanya'da hükûmetin pandemi sürecini görme ve işitme engelli bireylerin de hayatını kolaylaştıracak şekilde yönetmesi için önlemler alınması çağrısı yapıyor.