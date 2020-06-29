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Sosyal mesafeye uymayan yolcuları uyaran vatman, hareket etmedi

29 Haziran 2020 22:57

Eskişehir'de tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, ''Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir'' diye anons yaptı. Yolcular arasında tartışma çıkarken, bir süre bekleyen vatman tramvaydan inen olmayınca yola devam etmek zorunda kaldı.

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