Sosyal mesafeye uymayan yolcuları uyaran vatman, hareket etmedi

Durakta bekleyenler, tramvaya binemezken, yolculardan biri, “Bizim de 45 dakika beklediğimiz oldu. Lütfen ayakta olanlar insin. Burada bekleyen 100 kişinin hakkına gidiyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Tramvaydaki yolcular ise uzun süredir beklediklerini dile getirerek, tramvaydan inmedi. Bir süre durakta bekleyen vatman, kimse inmeyince güzergahına devam etmek zorunda kaldı. (DHA)