Sosyal mesafeli hac başladı

Hac, Koronavirüs salgını önlemleri gölgesinde başladı. Yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, ülke içinden gelenlere de sıkı önlemler uyguluyor.

Bu yılki hac ibadeti, Koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı. Sadece ülke içinde 10 bin kişinin hacca gitmesine izin veren Suudi Arabistan, Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için ibadet sırasında maske ve sosyal mesafeyi de zorunlu hale getirdi.

Beş gün boyunca hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adaylarının valizleri dezenfekte ediliyor. Hacı adaylarına dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama için sterilize edilmiş çakıl taşlarının yanı sıra elektronik bileklik de verildi. Katılımcıların ateşleri de ölçülürken, virüs şüphesi görülen kişilerin karantinaya alınacağı açıklandı.

Geçen yıl hac ibadeti için Suudi Arabistan’ı 2.5 milyon kişi ziyaret etmişti. Riyad yönetimi bu sene, Koronavirüs salgını nedeniyle bu sayıyı 10 binde tuttu ve yurt dışından ziyaretleri yasakladı.

270 binden fazla Koronavirüs görülen Suudi Arabistan, dünyada salgından en çok etkilenen 20 ülkeden biri arasında yer alıyor.