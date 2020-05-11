"Sosyal mesafe önlemleri uçak biletlerini yüzde 54 artıracak"

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA), Koronavirüs'e karşı uçaklarda alınacak önlemlerin biletlerin pahalanmasına yol açacağını belirtti. Dünya'nın haberine göre IATA, salgın önlemleri kapsamında uçaklarda boş koltuk bırakılacağına dikkat çekerek, “Sosyal mesafe uygulanırsa fiyatların ciddi oranda artması gerekir” dedi.

IATA’dan yapılan açıklamada “Sektörün ortalama kar eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62’ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Havayolu şirketlerinin sadece kâr eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir” ifadeleri kullanıldı.