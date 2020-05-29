Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan Avusturya Lig lideri LASK Linz'in 12 puanı silindi

Avusturya Bundesliga'nın lideri LASK Linz'e, sosyal mesafeye aykırı antrenman yaptığı gerekçesiyle 12 puan silme cezası verildi.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligin 2 Haziran'daki başlangıcı için geri sayım sürerken, LASK'a verilen ceza ülkede büyük yankı uyandırdı.

Sadece küçük gruplar halinde temassız antrenmana izin veriliyor olmasına rağmen tüm takım halinde temaslı idman yaptığını itiraf eden lig lideri LASK'ın 12 puanı, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle silindi.

Ligde yer alan diğer 11 kulübün, bu antrenmanların LASK'a sezonun kalanında avantaj getireceği yönündeki şikâyetleri kararda etkili oldu.

Liderlik gitti, ikinci sıraya gerilediler

Ligin iki bölüme ayrılmış olması nedeniyle LASK'ın her iki sıralamadaki altışar puanı silindi. Böylece mevcut tabloda LASK, Salzburg'un üç puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Kulübe puan silme cezasına ek olarak 75 bin euro para cezası da verildi.Avusturya Bundesliga'da sezonun bitimine 10 maç var.