Sosyal mesafe kuralını uyguladılar, 37-0 yenildiler!

Almanya'da oynanan amatör lig maçında Holdenstedt, yeni tip Koronavirüs nedeniyle sahaya sosyal mesafe kuralını göz önüne alarak çıkan Molzen'in 37-0 yendi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya Ligi'nde oynanan bir maçta sosyal mesafe tarihi bir skor getirdi! Molzen'in başkanı Patrik Ristow maç öncesi, Holdenstedt'in önceki hafta karşılaştığı Eddelstorf takımında bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve rakiplerinin risk içerdiğini belirterek erteleme istedi! Ancak Molzen'in erteleme talebi as takımlarda kabul edilirken, PAF maçları için ret geldi.

Maça çıkmama cezası almamak için!

Holdenstedt oyuncularının testleri negatif çıksa da, temastan sonra 14 günlük kuluçka döneminin sonuçlanmadığını belirten ev sahibi takım, maça çıkmama cezası almamak için ilginç bir yol buldu.



Sosyal mesafe kuralına uyan, her türlü temastan kaçınan ve maç boyu saha dışındaymış gibi Koronavirüs protokolüne uygun davranan Molzen, Holdenstedt'e 37-0 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.

Holdenstedt'in antrenörü Florian Schierwater ise “Ortada maçı oynamamak için hiçbir neden yoktu” derken, “Oyuncularımızın hiçbirinin Eddelstorf oyuncusuyla teması olmadı. Pozitif çıktıktan sonra test olduk. Sağlık ekibimize göre ekibin yarısının teste girmesine gerek bile yoktu” açıklamasını yaptı.