Sosyal mesafe ayakkabısı üretti: Uzunluğu 45 santim, maliyeti 115 dolar

Romanya’da bir ayakkabıcı, sosyal mesafenin korunabilmesi için 45 santimden uzun ayakkabı üretti. Maliyeti 115 dolar ayakkabının şimdiye kadar 5 kişi tarafından sipariş edildiği belirtildi.

2 aylık ev karantinasının ardından aldığı önlemleri mayısta gevşetmeye başlayan Romanya’da Grigore Lup adında bir ayakkabıcı, insanların sosyal mesafeye dikkat etmediğini fark etti. Bunu engellemek için 45 santimden uzun olacak şekilde sosyal mesafeyi koruyacak uzun burunlu bir ayakkabı icat etti.

"Sokaklarda insanların sosyal mesafe kurallarına saygı göstermediğini görebilirsiniz" diyen Lup, "Bahçeme fide almak için markete gittim. Orada çok insan yoktu ancak git gide birbirlerine daha çok yaklaşıyorlardı. Eğer bu ayakkabıdan giyen iki kişi karşılaşırsa, aralarından neredeyse bir buçuk metre olacak" diye konuştu.

39 yıldır ayakkabı yapan Lup, 2001 yılında açtığı dükkanında hazır ayakkabılar satsa da, geçimini daha çok tiyatro, opera evleri ve geleneksel halk dansı gruplarından gelen özel siparişlerle sağlıyor.

Ancak Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen veya sanal dünyaya geçen gösterilerle birlikte Covid-19 Lup'un işini de vurdu. Bu duruma rağmen iyimserliğini yitirmeyen Lup, sosyal mesafe ayakkabı fikrini oyuncular için yaptığı ayakkabılardan uyarladığını belirterek, şimdiye kadar 5 sipariş aldığını söyledi.

Yaklaşık olarak bir metrekarelik deriyle 2 gün içinde yapılan ayakkabının maliyeti 115 dolar.