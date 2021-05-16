Sosyal medyaya yansıyan görüntüler: Mahallelinin tepkisine rağmen bekçilerin şiddeti durmadı

Şampiyonluk kutlaması için dışarı çıkan iki Beşiktaş taraftarına bekçiler tarafından sert müdahalede bulunuldu. Taraftarlardan biri ters kelepçelendikten sonra bayılırken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerin nerede çekildiği bilinmezken, bekçilerin iki taraftara tekme ve yumruklarla müdahalede bulunduğu görülüyor. Vatandaşlardan biri ters kelepçelendikten sonra bayılırken, diğer taraftar yolun karşısındaki duvara yapıştırılarak bekçiler dövüldü.

Bekçilerin müdahalesine karşı mahalleli 155'i arayarak yardım istedi. Polisin olay yerine gelip vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.