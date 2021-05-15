Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya averajla lider giren Siyah Beyazlılar, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Siyah Beyazlılar, 10 dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona ererken; 68'de Rachid Ghezzal'ın penaltı golü skoru belirledi: 1-2.

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Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

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