Sergen Yalçın tarihe geçti!

Beşiktaş'taki futbolculuk kariyerinde 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Göztepe galibiyetinin ardından teknik adamlık kariyerinde de bu başarıyı elde etti.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya averajla lider giren Siyah Beyazlılar, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim ünvanını ele geçirdi.

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’da görev yaptıktan sonra Kartal’ın başına geçen Yalçın, bugün Beşiktaş’la hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk isim oldu.